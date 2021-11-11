РИАМО - 11 ноя. Столичный Дептранс опубликовал видео аварии, которая произошла на проспекте Вернадского. В результате ДТП на пешеходном переходе пострадал ребенок, он выбежал на проезжую часть перед машиной.

Авария случилась в районе дома 9 на регулируемом переходе. На место прибыли оперативные службы города. Информации о состоянии ребенка пока нет.

Специалисты Дептранса Москвы попросили родителей внимательно следить за детьми на дороге, а также познакомить их с правилами пересечения проезжей части.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.