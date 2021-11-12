РИАМО - 12 ноя. В этот день в России профессиональный праздник отмечают сотрудники служб безопасности и банковские рабочие. А еще с 12 ноября пора начинать подкармливать птиц-зимников: синичек, снегирей, свиристелей.

Синичкин день

Ввести этот день предложил Союз охраны птиц России. Еще на Руси заметили, что 12 ноября появляются в городах и деревнях синицы, а вместе с ними снегири, щеглы, сойки и свиристели. Они выбираются к людям, чтобы вместе зимовать. В этот день пора развешивать кормушки, заготавливать несоленое сало, семечки тыквы, подсолнечника или арахиса.

Синицы чувствуют приближение холодов, поэтому по ним можно смело определять скорое наступление морозов. Существовали и более детальные приметы: «Если синица свистит — это к ясному дню, если пищит — к ночному морозу».

А еще приговаривали: «Подкорми птиц зимою — послужат тебе весною». Это, кстати, оправдано. Синички считаются одними из самых активных истребителей насекомых, они могут разогнаться до 35 км/ч.

День работников Сбербанка России

У работников множества специальностей есть свои профессиональные праздники, но не каждая компания может похвастаться своим собственным днем. А вот Сбербанк может, с 1998 года 12 ноября его работники отмечают эту дату.

День выбрали не случайно, 11 ноября 1841 года император Николай I подписал Указ об учреждении в России сберегательных касс. Перенос празднования с 11 на 12 ноября оправдывается издержками перехода со старого стиля на новый.

Первые сберкассы появились в Москве и в Санкт-Петербурге. Сегодня в России работает свыше 14 тыс. подразделений Сбербанка.

День специалиста по безопасности в России

12 ноября можно смело поздравлять всех, кто отвечает за безопасность объектов, лиц и информации. Инициировал праздник интернет-портал по безопасности Sec.Ru в 2005 году. Безопасность остается самым востребованным продуктом на рынке.

Профессия секьюрити появилась еще в древние времена, когда требовалось защитить важную персону. А сегодня абсолютно все задумываются о безопасности своих личных данных и банковский счетов.

А в России к представителям сферы обеспечения безопасности особое отношение. Ведь деятельности Комитета государственной безопасности (КГБ) с момента ее создания в марте 1954 хорошо известна как в нашей, так и за рубежом.

Всемирный день борьбы с пневмонией

Глобальная коалиция против детской пневмонии закрепила за этим заболеванием 12 ноября. Так, специалисты старались привлечь внимание госдеятелей, специалистов здравоохранения и широкой общественности. Традиционно 12 ноября в медучреждениях организуют профилактические мероприятия и медосмотры.

Чаще всего это заболевание поражает детей, людей старшего возраста и тех, у кого ослаблен иммунитет. Ежегодно оно уносит жизни 1,1 млн детей до 5 лет.

Пожалуй, никогда об этом заболевании не говорили так много, как с приходом коронавируса. Сегодня число людей, которые недооценивали его опасность, стало намного меньше.