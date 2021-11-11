РИАМО - 11 ноя. Подмосковный перевозчик «Мострансавто» объявил в соцсетях конкурс на лучшую фотографию с автобусом предприятия, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Десять победителей получат лимитированные карты «Тройка» с уникальным дизайном, разработанным к 95-летию перевозчика. Лучшие снимки выберет жюри, в состав которого входят сотрудники компании.

Участвовать в конкурсе могут все желающие. Для это необходимо в срок до 26 ноября опубликовать на своей странице в соцсетях Instagram, Facebook или «ВКонтакте» фотографию автобуса «Мострансавто» и указать хештэги #фотоМТА и #Мострансавто. На время проведения конкурса профиль должен быть открыт.

Жюри будет оценивать фотографии с точки зрения их художественности, оригинальности идеи, мастерства и качества исполнения. Итоги конкурса опубликуют 1 декабря на официальном сайте «Мострансавто» и в группах перевозчика в соцсетях.

Карта «Тройка» действует более чем в 2,7 тыс. автобусов «Мострансавто», которые обслуживают свыше 700 маршрутов. В салонах транспортных средств, где принимают «Тройку», размещены информационные стикеры. Компания «Мострансавто» стала первой в Подмосковье, где была реализована такая возможность оплаты проезда.