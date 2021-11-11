РИАМО - 11 ноя. Столичные следователи возбудили уголовное дело из-за угроз, поступивших в адрес журналиста телеканала «Россия», сообщила РИАМО старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Журналист в рамках редакционного задания участвовал в съемках материала о проверке надзорным органом деятельности организации. По данным следствия, граждане получали в этой фирме кредиты, а впоследствии становились жертвами мошенничества.

Девятого ноября на телефон журналиста поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он начал угрожать представителю СМИ расправой в случае, если репортаж будет обнародован.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, проводятся мероприятия по задержанию лиц, причастных к совершению преступления.