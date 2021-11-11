РИАМО - 11 ноя. Молодым жителям Дмитровского округа в возрасте от 14 до 22 лет напомнили о возможности поучаствовать в программе «Пушкинская карта», 20 декабря настанет последний день покупки билетов на культурные мероприятия в рамках программы в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Купить билет по карте нужно до 20 декабря, а мероприятие может состояться и позже – даже в следующем году. Отмечается, что сумма денег, оставшаяся на балансе карты после 20 декабря 2021 года, сгорит в том случае, если участник программы не успеет использовать ее до этого времени.

Участниками программы «Пушкинская карта» являются свыше 50 учреждений культуры, расположенных на территории Подмосковья. От Дмитровского округа в ней принимают участие Дома культуры «Современник» и «Содружество». Полную афишу мероприятий, доступных по Пушкинской карте, можно посмотреть на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги. Культура».

Программа «Пушкинская карта» дает возможность каждому гражданину России в возрасте от 14 до 22 лет оформить специальную карту «Мир», на которую государство зачислит 3 тыс. рублей. Деньги можно будет потратить на оплату билетов в музеи, театры, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры.

В 2021 году номинал Пушкинской карты составляет 3 тыс. рублей, а с 1 января 2022 года лимит карты планируют увеличить до 5 тыс. рублей.