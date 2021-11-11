РИАМО - 11 ноя. Фольклорист из подмосковного Звенигорода Светлана Юревич победила в конкурсе лекторов II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия», сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Проект «Моя страна – моя Россия» был запущен в 2020 году в формате открытых онлайн-занятий о культуре, традициях, национальных и исторических особенностях регионов России. Во втором сезоне в рамках экспедиции прошли 60 лекций об этнокультурных объектах и маршрутах во всех федеральных округах РФ.

Основной тематической линией экспедиции в этом сезоне стал просветительский и этнокультурный туризм. Звенигородский фольклорист Светлана Юревич представила на конкурсе фотопроект «Краса России» о русском народном костюме. По ее словам, эта идея несет огромный воспитательный и эстетический потенциал.

В 1982 году, будучи школьницей, Светлана Юревич провела свою первую экскурсию в Звенигородском музее. Впоследствии вся ее деятельность была связана с народным художественным творчеством.

Юревич много лет работала в музее-заповеднике А.С. Пушкина в Вяземах, вела авторскую программу «Народный календарь» на телеканале «РТВ-Подмосковье», работала кукловодом в фольклорном театре «Петрушка» в «Москонцерте». Сейчас она трудится социальным педагогом Звенигородского филиала Красногорского колледжа.