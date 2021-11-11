РИАМО - 11 ноя. Строители приступили к разработке котлована будущего детского сада в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящее время на объекте выполняются работы по разработке котлована и вывозу грунта, устройство бетонной подготовки и гидроизоляции. Продолжается устройство наружных сетей водоснабжения.

Трехэтажное здание детского сада будет рассчитано на 400 мест. В учреждении разместятся игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой и спортом, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты, помещения для занятий хореографией и творчеством. Общая площадь объекта составит более 5,4 тыс. кв. м.

Учреждение будет соответствовать всем требованиям комфорта и безопасности. Для детей с ограниченными возможностями здоровья создадут безбарьерную среду.

Прилегающую к саду территорию также благоустроят, на ней появятся спортивные и игровые площадки.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.