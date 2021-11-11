РИАМО - 11 ноя. Сотрудники ОМВД России по городскому округу Солнечногорск задержали мужчину, подозреваемого в производстве и сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Подозреваемым оказался 26-летний житель Алтайского края, полицейские задержали его в лесном массиве вблизи деревни Жилино. В ходе осмотра его автомобиля были обнаружены 7 емкостей с жидкостями. Также в лесном массиве полицейские изъяли 13 канистр и 2 полимерных свертка с гранулированным веществом. Исследование показало, что найденное вещество содержит наркотическое средство – мефедрон.

«Задержанный пояснил, что они являются химическими реактивами и прекурсорами для изготовления наркотического средства мефедрон, которое он производит в нарколаборатории в арендованном им доме в деревне Поярково», – добавила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По этому адресу полицейские обнаружили и изъяли упаковочное и лабораторное оборудование – стеклянные колбы, воронка, магнитный смешиватель, насос и реактор. Также были найдены полиэтиленовая пленка, средства индивидуальной защиты, полимерные емкости и более 250 литров химических реактивов и прекурсоров.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 30 УК РФ (покушение на преступление) и 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств). Сейчас мужчина находится под стражей.