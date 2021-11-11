РИАМО - 11 ноя. В Московской области пройдут мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения русского писателя Федора Достоевского, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Федор Михайлович родился 11 ноября 1821 года в Москве.

Публичные чтения «Город читает Достоевского» пройдут в Центральной библиотеке города Дзержинский, а в Долгопрудном состоится арт-марафон «ДостоФест: «На волне Достоевского», в ходе которого участники мероприятия зачитают избранные монологи и диалоги из произведений писателя. Там же пройдет киномарафон лучших экранизаций произведений Федора Достоевского.

В библиотеке Краснознаменска обсудят роман «Преступление и наказание», в этой встрече поучаствуют студенты Одинцовского колледжа.

Актриса, лауреат международных конкурсов Наталья Клягина сыграет моноспектакль «Сон смешного человека» в Центральной библиотеке города Клин. В этом небольшом рассказе обозначены практически все основные темы, важные для позднего Достоевского.

В Красноармейске покажут спектакль театра теней «И это все о нем», а 25 ноября Московская губернская универсальная библиотека проведет онлайн-конференцию «Достоевский и Подмосковье».

В домодедовской Центральной библиотеке имени А. Ахматовой с 16 ноября по 20 декабря пройдет выставка репродукций экспозиционно-выставочного отдела ГБУК города Москвы «Галерея Ильи Глазунова» – проект получил название «Образы Ф. М. Достоевского в творчестве Ильи Глазунова».

Все мероприятия будут сопровождаться книжно-иллюстративными выставками из фондов библиотек.