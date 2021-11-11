РИАМО - 11 ноя. Имя заслуженного работника культуры РФ и Подмосковья Надежды Лаврентьевой присвоили детской художественной школе в Электростали. Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Документ был опубликован в четверг и вступит в силу уже 12 ноября.

Надежда Лаврентьева была выпускницей Московского художественно-промышленного училища им. М.И. Калинина. Она жила в Электростали с 1967 года и училась в Электростальской детской художественной школе. Она была членом Союза художников России, принимала участие в выставках разного уровня. Умея писать с разными техниками живописи и графики, Лаврентьева создавала портреты, натюрморты, пейзажи.

Художественная школа в Электростали была открыта 22 августа 1967 года. На сегодняшний день в ней на бюджетной основе обучается 240 человек, и свыше 300 человек обучается за счет внебюджетных источников. В школе могут учиться как взрослые, так и дети.