РИАМО - 11 ноя. По данным опроса онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру, уйти с основной работы и заняться любимым делом готовы 62% жителей России. При этом мужчины настроены категоричнее женщин – 61% против 59%, сообщает Газета.ru.

38% респондентов признали, что они не готовы променять стабильную работу на любимое увлечение. У 7 из 10 опрошенных хобби не приносит доход, 14% удается отбить деньги, вложенные в увлечение, а 16% даже получают прибыль.

В числе популярных хобби оказалось столярное дело – 15%, плотничество – 9%, 8% респондентов занимается пошивом одежды, ювелирным и столярным делом. Каждый десятый выбирает автомеханику.

Также у россиян популярны скульптура, живопись, гончарное дело, резьба по дереву и металлу.

В опросе, который проводился в октябре во всех округах России, приняли участие 1505 жителей страны.