РИАМО - 11 ноя. В 2021 году почти 23 тыс. студентов приняли участие в добровольном квалификационном экзамене, направленном на оценку студентов по требованиям работодателей и отбор кадров для устройства на профессиональные позиции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В этом году Добровольный квалификационный экзамен сдавали почти 23 тыс. бакалавров, магистров и выпускников вузов. Рекордный результат за все пять лет проекта», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что экзамен был создан для того, чтобы студенты могли подтвердить свои знания и найти работу в профессии еще в процессе учебы.

По словам мэра, лучшими участниками экзамена в этом году стали студенты-фармацевты, социологи и финансовые консультанты. Победители экзамена попадут на стажировку или сразу получат приглашение на работу в крупных проверенных компаниях.

Добровольный квалификационный экзамен – совместный проект правительства Москвы и Рособрнадзора, созданный для оценки и отбора студентов столичных вузов по требованиям работодателей для дальнейшего трудоустройства на профессиональные позиции.

Кроме того, проект предоставляет студентам обучающие курсы, направленные на приобретение недостающих компетенций, а также корректировку карьерных и профессиональных планов.