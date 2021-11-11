РИАМО - 11 ноя. Аналитики сервиса «Авито Услуги» выяснили, что с 30 октября по 7 ноября россияне чаще, чем обычно, вызывали на дом мастеров бьюти-индустрии. Спрос на услуги категории «Красота и здоровье» вырос на 16%, сообщает пресс-служба Газета.ru.

Чаще всего россияне обращались к парикмахерам, спрос вырос на 50% по сравнению с предыдущей неделей. Специалистами по массажу интересовались на 22% больше. Спрос на маникюр повысился на 13%, татуировки и пирсинг делали на 7% чаще.

Больше всего запросов поступало из Махачкалы, Нижневартовска, Воронежа, Москвы и Саратова.

Индустрией красоты россияне не ограничились, они стали пользоваться чаще и бытовыми услугами.

«Так, например, возрос спрос на пошив и ремонт одежды (+7%), сборку и ремонт мебели (+5%), ювелирные услуги (+6%)», — рассказал руководитель отдела маркетинга «Авито Услуг» Иван Чулков.

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