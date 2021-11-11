РИАМО - 11 ноя. На улице Мичурина в подмосковном Щелкове сбили 12-летнего ребенка, после ДТП его доставили в больницу, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«В 16:10 женщина, управляя автомобилем марки Mercedes, совершила наезд на ребенка 12 лет. С различными травмами его госпитализировали», - сказали в пресс-службе.

С места происшествия женщина не скрылась. По предварительной информации, женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия.