РИАМО - 11 ноя. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировала дефицит медицинских шприцев в мире в 2022 году из-за массовой вакцинации людей от коронавируса, пишет Газета.ru.

По словам старшего советника ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и продуктам здравоохранения Лизы Хедман, с начала 2021 года во всем мире было сделано 6,8 млрд уколов различными вакцинами от Covid-19, в то время как полный годовой объем производства шприцев составляет 6 млрд штук.

«Производителям этого медицинского изделия по всему миру необходимо найти способ нарастить производство, если ситуацию не исправить, то такое соотношение используемых и производимых мединструментов может привести к дефициту уже в 2022 году», — сказала Хедман.

Она отметила, что минимальный объем дефицита шприцев в следующем году может составить 2 млрд штук. Однако вакцинация от Covid-19 – приоритетная задача всех стран мира и нехватку каких-либо ее компонентов нельзя допустить.

Также дефицит шприцев может повлечь за собой повторное использование игл в бедных стран, что может привести к дополнительным опасностям.