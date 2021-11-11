РИАМО - 11 ноя. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировала дефицит медицинских шприцев в мире в 2022 году из-за массовой вакцинации людей от коронавируса, пишет Газета.ru.
По словам старшего советника ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и продуктам здравоохранения Лизы Хедман, с начала 2021 года во всем мире было сделано 6,8 млрд уколов различными вакцинами от Covid-19, в то время как полный годовой объем производства шприцев составляет 6 млрд штук.
Она отметила, что минимальный объем дефицита шприцев в следующем году может составить 2 млрд штук. Однако вакцинация от Covid-19 – приоритетная задача всех стран мира и нехватку каких-либо ее компонентов нельзя допустить.
Также дефицит шприцев может повлечь за собой повторное использование игл в бедных стран, что может привести к дополнительным опасностям.
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