РИАМО - 11 ноя. Зима 2021-2022 года в России будет умеренно снежной и более мягкой, чем должно быть по климатической норме. Погода в холодном сезоне будет ближе к европейской, чем к традиционной русской, сообщается на сайте «Метеовести».

В европейской части России предстоящей зимой будем пасмурно. Примерно в 60-70% случаев будут господствовать циклоны с северо-запада, что обеспечит Среднерусскую равнину достаточным количеством теплых и влажных воздушных масс североатлантического происхождения.

Температура в среднем будет выше сезонной нормы на 2 градуса. Теплее будет в декабре и в феврале, а вот январь приблизится к климатической норме.

Погода предстоящей зимой ожидается переменчивая, морозы будут сменяться оттепелями. Маловероятно, что столбики термометров опустятся ниже минус 30 градусов.

Из трех зимних месяцев наиболее снежным будет декабрь, а наименее – февраль. Высота снежного покрова в Москве будет варьироваться от 10-15 до 30-35 сантиметров.

Более теплая чем обычно погода будет и в азиатской части России. В Восточной Сибири температура будет выше нормы на 2-4 градуса, в Якутии – на 5-7.

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