РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 ноя. Полиция Балашихи проводит проверку по факту нападения собаки породы питбультерьер на маленького питомца жительницы округа, сообщили «РИАМО в Балашихе» в пресс-службе МУ МВД России «Балашихинское».

Ранее, жители одного из домов в микрорайоне Гагарина Балашихи разместили в соцсетях видео, на котором видно, как собака нападает на маленького пса, гуляющего с женщиной возле дома. Она вцепилась в него и валяла из стороны в сторону, пока прохожие их не разняли. По словам хозяйки пострадавшей собаки, ее питомцу пришлось делать операцию и дважды в день водить на перевязку: у него была прорвана шкура, разорвано горло, рваные раны остались и на голове.

Жильцы не раз приходили к соседу и просили держать бойцовую собаку на поводке и в наморднике, но все было бесполезно, он лишь угрожал расправой. Несколько раз люди жаловались участковому и писали заявления в полицию, опасаясь, что питбультерьер будет продолжать и дальше нападать не только на других животных, но и на людей. Последнее заявление было написано 2 октября.

«В настоящий момент сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. Установлен и опрошен собственник напавшего животного. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,- сообщили в пресс-службе.