РИАМО - 11 ноя. Представители профильных НИИ Роспотребнадзора объяснили, почему результаты ПЦР-тестов не могут быть приравнены к QR-кодам в предлагаемых к вводу ограничениях. ПЦР говорит о безопасности окружающих, но не самого владельца. Об этом сообщает РБК.

Правительство РФ разработала 2 законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест, перелетов и поездок на поездах. Свежий отрицательный ПЦР-тест вместо QR-кода можно будет предъявлять до 1 февраля.

«Это необходимо, чтобы снизить риск инфицирования, а вместе с этим риск тяжелого течения и смерти для тех, кто имеет отрицательный результат ПЦР-теста, но не имеет иммунитета»,- заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Татьяна Руженцова.

Она подчеркнула, что выделенного ранее времени было достаточно, чтобы привиться даже тем, у кого были временные медотводы.

«Если у человека есть противопоказания, если он не вакцинирован по каким-то медицинским показаниям, то это будет указано в сертификате», - объяснила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

Кроме того, до 1 февраля еще есть время, чтобы пройти вакцинацию.

Вводить QR-коды для городского транспорта на федеральном уровне не планируют. Это объясняется длительностью процесса проверки, что вызовет осложнения в часы наплыва пассажиров.

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