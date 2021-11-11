Правительство готовит законопроекты об обязательных QR-кодах: один – для использования в кафе и магазинах, другой – для путешествий на поездах и самолетах. Пользователи соцсетей начали активно обсуждать нововведения: кто-то смеется над ситуацией, некоторые расстраиваются, а кто-то строит крутые бизнес-стратегии. Подробности – в материале РИАМО.

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«QR-КОТ решает все»

Андрей Рассохин отнесся к ситуации с юмором и обыграл хештег QR-кот, выложив фото милого пушистика с подписью «Ну все, господа, без qr-кода никуда!»

Пользователь с ником @taison_cat_ в похожем ключе шутит на животрепещущую тему: «Поговаривают, что теперь без меня никуда не пустят! QR-КОТ решает все!»

А вот @ksusha_855 выложила юмористическое видео с представлением возможного будущего. В нем девушка пытается получить QR-код для выхода из дома, но тратит весь лимит на неудачные запросы.

Где еще могут понадобиться QR-коды, предполагает Надира и тоже репостит забавный ролик. А вдруг без кода нельзя будет даже открыть холодильник, шкаф или машину?

Не обошлось и без шуток в «Твиттере». Пользователь @smozhem живо представляет, как быстро всем надоест проверять QR-коды.

Сначала будут просить показать куар-код, потом всем будет лень и будут только спрашивать есть куар-код или нет. Потом будут спрашивать:

- Ку?

- Ку. — Налоговая здравого смысла (@smozhem) November 11, 2021

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Грустно без кода

Нашлись и люди, которых будущие нововведения расстраивают. Так, пользовательница с ником @ag_helen рассказывает, что скучает по посиделкам с детьми в кафе.

«Скучаю по нашим уютным посиделкам в кафе. Мои девочки, наконец, доросли до того возраста, когда с ними можно спокойно посидеть в кофейне (хоть и не долго). Но тут настало время QR-кодов, и по воле судьбы нам в кафе больше не попасть((.

Ничего не имею против прививок, но мы переболели Ковидом в июле, и поэтому пока привиться не могу. При этом тест брали только у детей, а я намеренно его тогда не сдала. И теперь осталась без официального подтверждения болезни... Обидно», – поделилась девушка.

Кто-то даже подумал о социальной изоляции, которая может ожидать тех, у кого нет заветного кода.

В СМИ всё больше сообщений о скором введении обязательных QR-кодов в транспорте, кафе, магазинах.

Говорят, уже подготовлен соответствующий законопроект, и с 1-ого декабря нам всем светит или QR-код, или социальное одиночество.

Смешанные чувства 😐 — Айрис 🐾🦄 (@elamor_iris) November 11, 2021

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Мы будем делать бизнес

Некоторые предприимчивые пользователи соцсетей быстро отреагировали на новые реалии и стали предлагать интересные идеи мест, где можно разместить QR-код.

Вот, например, вариант размещения QR-кода на кольцах от @kuda_tek_nyl.

«Если отбросить шутки про ковид, то QR-коды – это новое поле для фантазий», – добавляет продавец украшений ручной работы.

Бренд «ЧерноеБелое», специализирующийся на печати на одежде, предлагает поместить код на защитную маску. По словам владельцев аккаунта, такие заказы к ним уже поступают: «Ну, что эра #мультипаспорт, как в том известном фильме, видимо пришла.

С заказом обратилась девушка, со словами, что мол «Так устала постоянно, показывать код на телефоне, а порой и так это долго («Госуслуги» постарались его запрятать подальше), и тем самым очереди на вход <…>» Ну вот и решение 2 в 1».

Самое актуальное решение для девушек – разместить QR-код на ногтях, как это сделала пользовательница @verigoalena. «Пустят?» – спрашивает она. Однако в комментариях ей отвечают, что на ногтях QR-коды, увы, не читаются.

Также некоторые пользователи предлагают разместить QR-код на чехле для телефона.

«Чтобы QR-код был всегда под рукой – напечатай его на чехле для смартфона!», – пишет @interunity.

Нанести QR-код на брелок гравировальным способом предлагает владелец аккаунта @sergei_podarki.

«Код наносится методом гравировки, читается также хорошо, как и напечатанный, но более долговечен и всегда под рукой», – пишет у себя на страничке Сергей.

Комментаторы считают, что это отличный лайфхак для старшего поколения: «Для бабушек, у которых нет современного телефона».

А вот пользователи «Твиттера» предлагают более радикальные варианты размещения кода в виде тату.

— покажите свой qr код

— https://t.co/c9NDOGLVm6 pic.twitter.com/FsBREqvSP2 — я превратила это место в драббл (@rjasksn) November 3, 2021

А можно и просто в него превратиться…

Зачем нужен QR-код, если можно им стать 🤔 pic.twitter.com/KvkqQ700Q7 — 🏳️‍🌈 ОАО *Кошачья ласка* 🏳️‍🌈 (@Ganoy19) November 3, 2021

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