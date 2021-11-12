Как отличить суррогатный алкоголь и что делать в случае отравления

Чем опасен метанол
По словам главного внештатного психиатра-нарколога Министерства здравоохранения Московской области Виталия Холдина, метиловый спирт или метанол по вкусу, цвету и запаху практически не отличается от этилового спирта. Именно поэтому люди, употребляя контрафактный алкоголь, в производстве которого может быть использован метанол, подвергаются смертельной опасности.
Как отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Московской области, красивая этикетка, эффектная бутылка и даже высокая стоимость алкоголя не всегда гарантируют его качество. При этом употребление напитков, содержащих метиловый спирт, чревато слепотой и потерей здоровья вплоть до смертельного исхода. Процент летальности при отравлениях метиловым спиртом составляет 96-98%.
«При производстве суррогатного алкоголя с использованием метилового спирта получаемая продукция на внешний вид и вкус практически ничем не отличается от алкоголя на основе этилового спирта. Однако метанол или, как его еще называют, карбинол, а также древесный спирт, является токсичным продуктом, а потому запрещен к использованию в пищевой промышленности», – рассказывают в пресс-службе ведомства.
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Симптомы отравления метанолом
После приема внутрь небольших доз метанола отравление остается бессимптомным в течение 12–24 часов, говорит Холдин. Затем появляются головная боль, тошнота, рвота, боль в области желудка, головокружение, а также нарушение зрения, например, мелькание «мушек», «туман» перед глазами, двоение в глазах.
В Управлении Роспотребнадзора по Московской области подчеркивают, что спирт всасывается в кровь и вызывает легкое наркотическое действие. Однако после состояния эйфории наступает поражение сердечной мышцы и почечной ткани.
«Симптомы со стороны органов зрения выражены в неспособности больного различать отчетливо предметы – через некоторое время наступает полная слепота. Наблюдаются головные боли, головокружение, непрекращающаяся рвота, тошнота, желудочные спазмы, сильные рези в желудке, снижение зрения, мерцание в глазах», – поясняют в пресс-службе ведомства.
По словам Холдина, при тяжелом отравлении симптомы нарастают, появляются боль в ногах, жажда, наблюдается синюшность кожных покровов и слизистых оболочек.
«Смерть наступает в течение двух-трех часов от паралича дыхательного центра, отека головного мозга и легких, коллапса или уремии», – добавляет нарколог.
Что делать при отравлении
Оказывая первую помощь при отравлении метанолом, необходимо ослабить тесную одежду, чтобы обеспечить пострадавшему приток воздуха. Затем нужно промыть желудок, влив в него 1,5 литра воды и искусственно вызвав рвоту, и очистить кишечник – выпить слабительное или сделать клизму. После следует уложить человека в постель и укрыть одеялом.
В случае выявления первых признаков отравления Холдин рекомендует как можно быстрее вызвать бригаду скорой медицинской помощи для проведения дезинтоксикационных мероприятий и доставки пострадавшего в медицинское учреждение.
Как выбрать качественный алкоголь
Чтобы защитить себя от суррогата, эксперты Роспотребнадзора рекомендуют покупать алкогольную продукцию только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию. Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции должна быть размещена в доступном для ознакомления месте.
Покупка алкоголя с рук, по объявлениям в интернете, в местах несанкционированной торговли – это всегда риск приобрести опасную для жизни подделку.
«Реализация алкогольной продукции в торговой сети предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), в связи с чем реализация обязательно происходит с использованием кассового аппарата», – отмечают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.
Проверить легальность каждой конкретной бутылки сегодня можно с помощью смартфона. Для этого нужно установить бесплатное приложение «АнтиКонтрафакт Алко» службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Оно позволяет определить легальность алкогольной продукции по данным из ЕГАИС. Также с его помощью можно найти ближайшие легальные пункты реализации алкогольной продукции и сообщить о найденном нарушении в федеральную службу по регулированию алкогольного рынка. Приложение доступно как в App Store, так и в Google Play.
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