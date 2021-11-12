Как отличить суррогатный алкоголь и что делать в случае отравления

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Ксения Сидорова

По словам главного внештатного психиатра-нарколога Министерства здравоохранения Московской области Виталия Холдина, метиловый спирт или метанол по вкусу, цвету и запаху практически не отличается от этилового спирта. Именно поэтому люди, употребляя контрафактный алкоголь, в производстве которого может быть использован метанол, подвергаются смертельной опасности.

Как отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Московской области, красивая этикетка, эффектная бутылка и даже высокая стоимость алкоголя не всегда гарантируют его качество. При этом употребление напитков, содержащих метиловый спирт, чревато слепотой и потерей здоровья вплоть до смертельного исхода. Процент летальности при отравлениях метиловым спиртом составляет 96-98%.

«При производстве суррогатного алкоголя с использованием метилового спирта получаемая продукция на внешний вид и вкус практически ничем не отличается от алкоголя на основе этилового спирта. Однако метанол или, как его еще называют, карбинол, а также древесный спирт, является токсичным продуктом, а потому запрещен к использованию в пищевой промышленности», – рассказывают в пресс-службе ведомства.

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