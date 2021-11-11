РИАМО - 11 ноя. В Сочи 3 июня в рамках форума недвижимости «Движение» состоится федеральная премия Urban Awards 2022 – самое масштабное мероприятие за всю историю рынка в России, сообщает пресс-служба премии.

На форум, который пройдет с 31 мая по 4 июня на курорте «Красная поляна», соберутся профессионалы из разных регионов страны. Для них подготовят насыщенную деловую и яркую развлекательную программы.

Площадкой мероприятия станет концертный зал Red Arena, вмещающий свыше 1 тыс. человек.

На сегодняшний день концепция премии сохраняется в тайне. Известно, что премия станет единственным светским событием во время форума.

«Премия Urban Awards и форум «Движение» - очень важные, знаковые события для застройщиков России и стран СНГ. Если на форум девелоперы приезжают за знаниями и успешными, полезными кейсами, которые можно интегрировать в практику своей компании. То получить такой знак качества, как наша премия, старается каждый застройщик», - рассказала директор оргкомитета премии Ольга Хасанова.

Urban Awards – главная премия в области нового строительства и территориального развития, которая более 13 лет выявляет самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры, развития городской среды в целом.

Основная задача этой премии состоит в совершенствовании существующих стандартов строительства в стране и помощи покупателям, которые выбирают жилье. Ее можно назвать знаком качества, подтверждающим надежность застройщика.

Форум «Движение» пройдет в Сочи уже в 3 раз. Его организует архитектурно-брендинговая компания DeVision. В роли партнера выступает компания Profitbase.

Первый съезд экспертов в области недвижимости состоялся в 2020 году, тогда мероприятие посетили 500 участников. В 2021 году количество гостей превысило 1,2 тыс. К программе присоединились 300 компаний из 54 городов России и стран СНГ. Билеты на форум 2022 года уже в продаже.

«Мы – организаторы Urban Awards и форума «Движение» - всегда стремились к масштабу и сейчас объединяем усилия, чтобы лидеры всей отрасли смогли встретиться в одно время в одном месте и решить самые важные задачи. Уверена, будущее за крупными и знаковыми событиями рынка», - отметила Хасанова.