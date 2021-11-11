РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. Жители подмосковного Подольска могут бесплатно сдать старые шины в семи пунктах приема в округе, сообщил комитет по ЖКХ администрации Подольска.

На территории городского округа Подольск действуют бесплатные пункты приема старых шин. С наступлением сезона смены шин на автомобилях эти пункты как никогда актуальны. В них можно бесплатно сдать любые отработанные шины, в том числе легковые, грузовые, крупногабаритные, ошипованные, с дисками, рваные, взорваннные, цельнолитые от спецтехники.

Шины на переработку нужно сдавать, так как автомобильная покрышка будет разлагаться сотни лет, выделяя при этом вредные вещества в почву, воду и атмосферу. В старых шинах очень любят селиться комары, а на свалках старых покрышек селятся крысы. В случае возгорания свалки с автомобильными покрышками в землю и воздух в округе поступают вредные вещества.

Для изготовления одной покрышки для легкового автомобиля в среднем требуется 35 литров нефти, а при переработке из 1 тонны старых покрышек получается 600 кг материала, который затем можно использовать для изготовления новых колес.

Контейнеры установлены по 7 адресам: улица 50 лет ВЛКСМ, 17Б - площадка «Мегабак»; Цементный проезд, 5; Красногвардейский бульвар, 48; микрорайон Климовск, улица Суворова, 29; деревня Лаговское, 100; Подольская машинно-испытательная станция, улица Строителей, 1; поселок Кузнечики, Парковый проезд, ГСК «Кузнечики».