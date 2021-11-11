РИАМО - 11 ноя. Пробки на столичных дорогах достигли 9 баллов из 10 возможных вечером в четверг, загруженность дорог спадет до 7 баллов к 20:00, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Наибольшие затруднения движения зафиксированы на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, а также на улицах в районе станций метро «Парк культуры», «Краснопресненская», «Маяковская», и «Кожуховская».

Также 9-балльные пробки отмечены на Волгоградском проспекте, Рогожском валу, шоссе Энтузиастов и проспекте Андропова.

В 20:00 нагрузка на дороги снизится до 7 баллов, а к 21:00 достигнет 4 баллов.