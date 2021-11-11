РИАМО - 11 ноя. Арбитражный суд Москвы признал законным решение УФАС России Подмосковья о внесении сведений в отношении ООО «КлиматСпецПроект-монтаж» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗМ МО «Электрогорская городская больница» о внесении сведений в отношении ООО «КлиматСпецПроект-монтаж» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ в условиях повышенной готовности (строительно-монтажные работы).

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия фирмы не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд, но там фирме было отказано в удовлетворении требований. Суд подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.