РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. УК подмосковного Подольска обязали усилить контроль за соблюдением графика уборки в микрорайоне Кутузово, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудниками комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации округа была проведена проверка состояния подъездов в микрорайоне Кутузово. Так, совместно с сотрудниками управляющей компании «МУЖРП № 9» они обследовали подъезды многоквартирных домов №№22 и 23 по улице Бородинской.

Жильцы отметили нерегулярность проведения уборки подъездов. Управляющей организации были даны указания на необходимость усиления контроля за соблюдением графика уборки.