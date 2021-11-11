РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. Жителей Подольска призвали регулярно проходить медосмотр и делать гастроскопию, сообщил пресс-центр проекта «Сделай шаг – предупреди рак» при ГБУЗ МО «ПОКБ».

В Подольске в сентябре начали информационную кампанию «Сделай шаг – предупреди рак». В рамках проекта врач-онколог, заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии Подольской городской клинической больницы Мехти Нариманов рассказал о важности регулярных медосмотров. В социальном видеоролике врач обратился к жителям Подольска и призвал их проходить раннюю диагностику рака желудка и делать гастроскопию.

Цель проекта – улучшить выявляемость злокачественных опухолей и снизить уровень смертности от онкологических заболеваний.

В настоящее время рак желудка занимает 6 место среди всех нозологических групп злокачественных новообразований в Московской области.

«Рак желудка нарушает пищеварение и мешает движению еды. Опухоль может захватывать и другие органы брюшной полости, доводя до смертельного истощения. Только своевременный медицинский осмотр может выявить заболевание на раннем этапе», – сказал Нариманов.

Проект «Сделай шаг первым – предупреди рак» реализуется с сентября 2021 года. Он уже реализован в Дубне и на этапе реализации - еще в 4 городах Подмосковья.