РИАМО - 11 ноя. Глава Волоколамского округа Михаил Сылка вручил детям-сиротам ключи от квартир в рамках госпрограммы Подмосковья «Жилище». В новых квартирах уже сделан ремонт, сообщает пресс-служба администрации округа.

Обладателями собственной жилплощади стали Мария Курочкина и Егор Глебов. Девушка ранее закончила музыкальную школу, а теперь учится в Московском Губернском колледже искусств. Ее специальность – народное художественное творчество.

Молодой человек учится в Волоколамском аграрном техникуме «Холмогорка» на зоотехника. Он увлекается боксом, есть первый юношеский разряд.

«Я очень рад этому событию. Квартира позволит мне жить полноценно, теперь в планах потихоньку обживаться. Сейчас в приоритете конечно учеба, дальше через полтора года армия, потом карьера», - рассказал Глебов.

Теперь обладателям новых квартир остается подобрать мебель для интерьера и отпраздновать новоселье. Всего за 2021 год в округе ключи получат 12 детей-сирот.