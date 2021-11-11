РИАМО - 11 ноя. В Подмосковье расчистили несколько участков реки Клязьмы, работы проведены в целях оздоровления реки в рамках Национального проекта «Экология», сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Русло и береговая зона Клязьмы, на которых пройдут работы, разделены на 24 участка. На сегодняшний день работы завершены на двух из них. Расчистка пройдет в городских округах Мытищи, Пушкинский и Королев – там, где река больше всего подвержена негативному антропогенному воздействию», - сказал зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он отметил, что целями проекта расчистки Клязьмы являются увеличение пропускной способности реки, а также избавление русла от иловых отложений и остановка зарастания – все это будет способствовать экологическому оздоровлению водного объекта.

На первом этапе проекта подрядчику предстоит расчистка участка реки от Пироговского водохранилища до городского округа Королев протяженностью 18 километров. На втором этапе работ, который начнется в 2022 году, расчистят 7-километровый участок реки до границы с Владимирской областью.

В ходе работ из акватории Клязьмы извлекут упавшие деревья, бытовой мусор, а также иловые отложения. Расчищенные участки береговой полосы рекультивируют, а донные отложения удалят с помощью экскаватора-амфибии по технологии перекачки.

«Национальный проект «Экология» запустил оздоровление водных объектов. К примеру, после расчистки глубина на многих участках реки Клязьмы станет более 2 метров, что остановит зарастание и увеличит скорость воды в реке», - отметил депутат, член комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Сергей Маликов.