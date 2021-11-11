РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. В микрорайоне Кузнечики Подольска 13 ноября состоится торжественное открытие площадки для дрессировки и выгула собак, владельцы животных смогут проконсультироваться с кинологом, сообщил помощник депутата горсовета Евгения Исаева.

Всех желающих приглашают 13 ноября к 11:00 на новую площадку недалеко от районной котельной вблизи дома №2 на Флотском проезде.

Это площадка профессионального уровня с ограждением и малыми формами для дрессировки собак. На ней также установили лавочки для владельцев животных и урны для мусора.

Инициативу создания площадки поддержал и реализует депутат горсовета от микрорайона Кузнечики Евгений Исаев.