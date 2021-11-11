РИАМО - 11 ноя. Бывшая участница группы «Ранетки» Женя Огурцова рассказала, что во времена существования группы до девушек домогались работники коллектива, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, многие люди, работавшие на группу, добивались внимания музыканток.

«Никто ничего не говорил родителям. И только после консультации с психотерапевтом спустя 10 лет я решила это рассказать. Все Сережку Мильниченко (продюсера группы — прим. ред.) очень любили, он обаятельный мужик. Ты когда с ним познакомишься, ты никогда в жизни не подумаешь, что он может быть диктатором, абьюзером. Лера Козлова, барабанщица, еще в самом начале подходила и говорила, что чувствует от него какое-то особое внимание, он ее подвозит до дома», — сказала экс-участница в интервью для YouTube-канала Super.

Кроме того, девушка вспомнила еще один случай домогательства, который произошел на гастролях в Самаре. Там один из участников коллектива начал к ней приставать.

Но осуществить свой замысел до конца он не смог, так как девушке удалось убежать.