РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 ноя. В Балашихе планируют переселить около 700 человек в рамках программы реновации жилья в Подмосковье, она была запущена в 3 квартале текущего года, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев во время встречи с жителями микрорайонов Никольско-Архангельский, Кучино и Керамик сообщил, что жильцов 18 аварийных домов округа переселят в новые квартиры, площадь которых будет на 30% больше имеющихся.

Всего в рамках программы реновации в Балашихе планируют переселить около 700 человек.

Пилотный проект по программе расселения ветхого жилья с заменой на современное начал действовать в Московской области в 3 квартале 2021 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Благодаря программе предполагается улучшить условия проживания более 1,5 млн. человек.