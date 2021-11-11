РИАМО - 11 ноя. Четыре новых концессионных соглашения в сфере теплоснабжения заключено в Московской области. Проекты будут реализованы в городских округах Воскресенск, Клин, Солнечногорск и Сергиев-Посад, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.

В качестве концессионера по всем проектам выступит ООО «Газпром теплоэнерго Московская область». В рамках новых концессий в четырех городских округах Подмосковья создадут новые, а также реконструируют и модернизируют существующие системы теплоснабжения и централизованные системы горячего водоснабжения.

«Суммарный объем инвестиций по четырем новым концессиям превысит 64 млрд рублей. Все соглашения заключены сроком на 25 лет. Таким образом, с учетом новых соглашений пул ГЧП-проектов Подмосковья увеличился до 44, а объем инвестиций по ним превышает 252 млрд рублей. Всего в этом году мы заключили пять ГЧП-соглашений на 64,7 млрд рублей», – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

С помощью новых проекторов в регионе появится возможность сократить расходы на выработку тепловой энергии, снизить теплопотери при транспортировке теплоносителей, а также оперативно выявлять и устранять аварийные ситуации.

В результате этого жители области будут получать более качественные ЖКХ-услуги.