РИАМО - 11 ноя. Пробки в 8 баллов из 10 возможных образовались на дорогах столицы вечером в среду, к 19 часам загруженность вырастет до 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сложности для автомобилистов наблюдаются около станций метро «Лубянка», «Арбатская», «Китай-город», «Боровицкая», «Охотный ряд».

Стоит в пробках транспорт на Смоленском бульваре, Кремлевской набережной, ул. Новый Арбат и множестве других центральный улиц города.

Начиная с 20 часов загруженность дорог будет снижаться до 7 баллов. А к 21 часу пробки будут оцениваться в 4 балла.