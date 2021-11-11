РИАМО - 11 ноя. Лимитированные карты «Тройка», выпущенные к 95-летию «Мострансавто», получат авторы лучших фотографий с автобусами компании. Жители Подмосковья, в том числе Люберец, смогут принять участие в конкурсе и получить проездные карты с уникальным дизайном, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Мострансавто» объявляет конкурс среди жителей Московской области на лучшую фотографию с автобусом предприятия на дорогах Подмосковья. Авторы самых удачных работ получат лимитированные карты «Тройка» с уникальным дизайном, разработанным специально к 95-летию перевозчика. Жюри, в состав которого войдут сотрудники компании, выберет 10 победителей.

К участию в фотоконкурсе приглашаются все желающие. Для этого до 26 ноября необходимо опубликовать на своей странице в Instagram, «ВКонтакте» или Facebook фотографию автобуса компании и добавить хештеги #фотоМТА и #Мострансавто (на время проведения конкурса профиль должен быть открыт). Оценивая работы, жюри будет обращать внимание на соответствие изображения теме конкурса, его художественность, оригинальность идеи, мастерство и качество исполнения. Белые автобусы с желтой и серой полосами компании стали визитной карточкой пассажирских и заказных перевозок Московской области.

Итоги конкурса подведут 1 декабря, информация будет опубликована на официальном сайте и в группах «Мострансавто» в соцсетях.

На данный момент пассажиры предприятия могут расплатиться картой «Тройка» более чем в 2,7 тыс. автобусов, курсирующих по более чем 700 маршрутам компании. В салонах транспортных средств, где принимают карту «Тройка», размещены информационные стикеры. «Мострансавто» стала первой компанией в Подмосковье, где была реализована такая возможность оплаты.