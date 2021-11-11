РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 ноя. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов месте с депутатами совета депутатов Балашихи Светланой Танановой и Вячеславом Крыловым оценил качество ремонта подъездов №№3 и 4 в доме №4 по улице Авиарембаза, всего в 2021 году проведен ремонт в 19 подъездах домов данного населенного пункта и микрорайона Агрогородок, сообщает пресс-служба парламентария.

Директор управляющей компании «Жилсервис Балашиха» Вера Чащина рассказала, что в этом году с предложением провести текущий ремонт обратились сами жители домов. Было отобрано 19 подъездов в деревне Федурново и микрорайоне Агрогородок, которые находились в неудовлетворительном состоянии. Проведены не только внутренние работы, но и отремонтированы входные группы.

Депутаты осмотрели качество ремонта 2 подъездов и пообщались с жильцами.

«Управляющая компания покрасила стены и потолки, заменила ветхие окна на стеклопакеты, на каждом этаже установила энергосберегающие лампы с датчиками движения, на месте рассыпающихся лесенок входной группы уложена противоскользящая плитка. Стало светло и уютно», - сказал Ефимов.

Подъезды №№1 и 2 стоят в плане на следующий год, но решение будут принимать жители.

Ефимов добавил, что в этом году по программе губернатора «Мой подъезд» в Балашихе отремонтировано 617 подъездов. В плане на следующий год - ремонт 263 подъездов.