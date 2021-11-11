РИАМО - 11 ноя. За последние несколько месяцев на YouTube вышло около 131 тыс. тематических роликов по популярному корейскому сериалу «Игра в кальмара», пользователи посмотрели эти видео более 17 млрд раз, что превышает показатели просмотров контента по культовому сериалу HBO «Игра престолов», сообщает Федеральное агентство новостей.

В число видеороликов по «Игре в кальмара», размещенных на YouTube, вошли официальные трейлеры сериала, анонсы, бэкстейджи со съемок и фанатские клипы.

Пользователи хостинга посмотрели тематические материалы более 17 млрд раз, а количество положительных комментариев превышает 533 млн.

Аналогичный контент по культовому сериалу HBO «Игра престолов» насчитывает около 420 тыс. роликов на YouTube. Всего эти видео посмотрели 16,9 млрд раз, а число положительных комментариев достигло 233 млн.

Премьера сериала «Игра в кальмара» состоялась 17 сентября 2021 года на стриминговом сервисе Netflix, за неделю показа сериал занял лидирующие позиции по количеству просмотров в мире.

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