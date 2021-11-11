РИАМО - 11 ноя. В текущем году на территории Одинцовского округа продолжили осуществлять комплексную программу «Светлый город». В рамках нее реализовали 5 проектов наружного освещения: 2 в Одинцове, по одному – в поселке Заречье, деревне Малые Вяземы и городе Голицыно.

В ходе работ было установлено и заменено 224 светильника и 7,38 км самонесущего изолированного провода. Также было улучшено освещение дворовых территорий – подрядные организации установили 975 энергосберегающих светильников и реконструировали 5,73 км кабеля.

«В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий в этом году мы улучшили 22 двора. Суммарно в ходе работ установлено 28 новых детских игровых площадок, в том числе 10 из них – по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева», – сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Он уточнил, что комплексное благоустройство также включало замену 975 светильников на энергосберегающие и модернизацию кабельных сетей. Во дворах были установлены 223 новые урны и уложено свыше 89 тыс. кв. м асфальта.

Глава Одинцовского городского округа добавил, что в 2021 году в муниципалитете было реализовано 17 объектов по новому региональному проекту «Народные тропы». Так, 4 благоустроенные пешеходные дорожки появились на пути к дворовым и общественным пространствам, 10 – к детским садам, 3 – к школам.