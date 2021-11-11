РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 ноя. В подмосковном Щелкове полицейские проводят проверку по факту травмирования ребенка, школьник случайно отрезал себе палец циркулярной пилой, выполняя домашнее задание, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

11-летний школьник выполнял домашнее задание и выпиливал фигуру из фанеры. Решив ускорить процесс, он без разрешения родителей воспользовался циркулярной пилой, что и привело к трагедии. После случившегося школьник был доставлен в больницу, где врачи пришили ему палец, проведя сложную операцию.

По данному факту сотрудники МУ МВД России «Щелковское» проводят проверку.