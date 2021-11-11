РИАМО - 11 ноя. Завершена очистка реки Клязьмы на 3 участках на территории деревни Пирогово в округе Мытищи. В ходе работ извлекли более 20 тыс. кубометров донных отложений, сообщил журналистам руководитель проекта, замтехнического директора ООО «ФАВОРИТ СПЕЦТЕХНИКА» Владимир Храбан.

«Запланировано по расчистке 25 километров (реки Клязьмы - ред.) от Пироговского водохранилища до улицы Мира, пересечение улицы Речная Дачная уже в городском округе Королев. По донным отложениям, которые мы должны извлечь, объем 340 тысяч кубов», - рассказал Храбан.

По его словам, в ходе очистки также планируют провести сводку водной растительности на 33 га. Работы ведутся при помощи экскаваторов «Амфибия», ковшами и фрезерными насосами. Донные отложения оставляют на технических площадках, которые в последствие рекультивируют, то есть приведут в первоначальный вид по мере продвижения работ. Поверхности будут выровнены и засеяны травой.

Храбан отметил, что главная сложность при выполнении работ - большое количество мусора, который находится в реке. Пакеты, бутылки, сети, шины автомобилей, металлические детали, банки и другие предметы забивают сопла насоса, тормозя продвижение на участках.

«В этом году мы планируем в Пушкинском районе оказаться и закончить там свои работы», - сказал Храбан.

Он уточнил, что в планах до конца года достичь участка реки у Ярославского шоссе на границе городских округов Пушкинский и Королев. Всего в этом году намерены привести в порядок 18 километров, в следующем - еще 7 километров акватории реки.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Мытищи Сергей Покатило также сообщил, что в ходе очистки реки фиксируют незаконные водовыпуски, которые затем тампонируют. По его словам, река Клязьма - это федеральный водный объект, куда запрещен какой-либо сброс, даже ливневых вод.

«Надеюсь, что наши граждане прекратят в наши водные объекты (сбрасывать - ред.) весь мусор, потому что это не мусоропровод, это река. И если мы хотим на ней отдыхать, купаться, не нужно туда ничего бросать», - отметил Покатило.

Он добавил, что после очистки реки на участках ее берега планируют провести благоустройство. После обсуждения с жителями тут могут создать места для отдыха. Например, обустроенные прогулочные дорожки и ухоженная береговая линия.