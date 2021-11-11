РИАМО - 11 ноя. Бесплатный онлайн семинар «Участие представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан в закупках» пройдет 23 ноября для представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья, а также для самозанятых, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Организатором мероприятия выступит АО «Корпорация «МСП» при поддержке правительства Московской области.

На обучении разберут вопросы, одинаково актуальные как для впервые участвующих компаний, так и для опытных поставщиков. Участники семинара получат информацию об эффективных рабочих инструментах для победы в закупочных процедурах госкорпораций.

Мероприятие будет полезно не только руководителям организаций, но и специалистам. В онлайн-семинаре будут участвовать представители АО «Корпорация «МСП», правительства Московской области, крупнейших заказчиков: ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Интер РАО», ПАО «Аэрофлот», государственной корпорации «Росатом» и др., а также крупнейших федеральных электронных площадок.

Все слушатели получат презентационные и методические материалы. Подробная программа, а также регистрация на семинар доступны по ссылке.