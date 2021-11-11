РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. Ежегодный географический диктант можно написать на 3 площадках в подмосковном Подольске 14 ноября, сообщается на сайте администрации округа.

Русское географическое общество 14 ноября проведет масштабную международную просветительскую акцию «Географический диктант-2021», которая проходит ежегодно с 2015 года. Участники анонимно отвечают на вопросы по географии России.

Оценка уровня географической грамотности не является главной задачей акции. Она носит просветительский характер и нацелена на популяризацию географических знаний, а также повышение интереса к науке и национальному наследию.

Акция пройдет в 3 форматах — очном, дистанционном и онлайн. В Подольске диктант можно будет написать на 3 площадках: в Культурно-просветительском центре «Дубровицы», Доме культуры «Машиностроитель» микрорайона Климовск, Подольском выставочном зале. Начало в 12:00, для участия в диктанте необходим паспорт.

По традиции Геодиктант-2021 будет составлен в 4 вариантах, в каждый из которых войдет 40 вопросов, разделенных на 2 части. Первая часть базового уровня из 10 вопросов — «географический ликбез» на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию.