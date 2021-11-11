РИАМО - 11 ноя. Центральная пригородная пассажирская компания упростила процесс оформления справки о стоимости проезда в электричках. Данный документ необходим пассажирам для компенсации расходов на проезд в командировках или рабочих поездках, сообщает пресс-служба ЦППК.

Возможность оформить справку о стоимости проезда в обычных поездах и экспрессах есть на 170 станциях. Чтобы получить документ, пассажирам теперь не надо ехать до головного вокзала, оформить справку можно на ближайшей станции.

На некоторых станциях также есть возможность получить справку о проходах через турникеты. Она подтвердит, на каких станциях сотрудники совершали посадку в командировке.

В число остановочных пунктов, где доступна новая услуга, вошли Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Звенигород, Лобня, Люберцы-1, Можайск, Подольск, Царицыно, Шатура и другие.