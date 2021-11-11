РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 ноя. Жителей подмосковного Красногорска приглашают принять участие в конкурсе новогодних рисунков, который проводит Красногорский филиал Музея Победы, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Красногорский филиал Музея Победы объявил новогодний конкурс рисунков «К нам приехал Дед Мороз». Принять участие в творческом состязании могут дети и взрослые до 5 января 2022 года.

Организаторы предложили пофантазировать, на каком транспорте сказочный персонаж посещал ребят и взрослых в годы Великой Отечественной войны.

«Несмотря на все трудности войны, люди находили в себе силы радоваться Новому году. Праздник вселял в людей оптимизм, веру в лучшее и помогал выжить в тылу и на фронте», - сказала заместитель заведующего Красногорским филиалом Музея Победы Оксана Арсентьева.

Рисунки могут быть выполнены в любой технике, кроме компьютерной.

Подведение итогов запланировано на 10 января.

Положение о конкурсе размещено на сайте филиала. Справки предоставляются по телефонам: 8(498)715-83-06, 8(926)568-71-63.