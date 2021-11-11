РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 ноя. Огнеборцы Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» прошли квалификационные испытания на звание пожарных 2-го и 3-го класса, экзамены состоялись в четверг в Балашихе на базе 201-й пожарно-спасательной части, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Работники противопожарно-спасательной службы продемонстрировали свои знания по нескольким дисциплинам.

«Проверка теории проводилась по следующим предметам: руководящие документы, пожарная тактика, пожарная техника, охрана труда и медицинская подготовка. Практическая часть экзаменов состояла из отработки нормативов по надеванию боевой одежды и вязке узлов», – сказал начальник Ногинского территориального управления Александр Квашнев.

Он отметил качественную подготовку кандидатов и грамотную организацию работы при сдаче экзаменов.

«По итогам испытаний все представленные работники показали хорошие теоретические знания и отличные практические навыки», – заключил Квашнев.