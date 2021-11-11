РИАМО - 11 ноя. Шестой – хирургический – корпус открылся в Боткинской больнице Москвы после капитального ремонта. В медучреждение было закуплено самое передовое оборудование, а пациенты теперь лежат в комфортных палатах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Работает травматология, хирургия, в том числе «одного дня» – когда пациент после операции сразу отправляется домой», – написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Летом этого года был открыт на базе больницы отремонтированный эндоскопический центр, а осенью – центр амбулаторной онкологической помощи для жителей Западного округа.

Собянин отметил, что в последующие годы в планах отремонтировать еще несколько зданий, а также построить скоропомощный корпус с вертолетной площадкой.