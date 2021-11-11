РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. В Подольске на улице Рабочей возле парка Талалихина начали демонтаж асфальта и разбивку для устройства велодорожки и обустройства удобной пешеходной зоны от станции МЦД Подольск до территории квартала «Зингер», сообщает комитет по строительству и архитектуре администрации округа.

Председатель комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска Сергей Цаплинский проинспектировал ход строительных работ на улице Рабочей. Подрядчик ООО «ПартнерСтрой» приступил к демонтажу асфальтового покрытия, выполняются работы по разбивке территории, устройству велодорожки.

Городской округ Подольск стал победителем в конкурсном отборе лучших концепций по развитию территорий муниципальных образований Московской области с проектом реализации общественно-делового квартала «Зингер». Проект предусматривает создание удобной пешеходной зоны от станции МЦД Подольск до территории квартала.

До начала работ комиссия обследовала территорию благоустройства. В итоге на 3 дерева, попадающих в зону проектирования, составили перечетную ведомость и получили порубочные билеты. Кустарники, попадающие в зону благоустройства, пересадят.

Проектом предусмотрено озеленение территории. В том числе устройство газона площадью 11 059 кв. м, высадка кустарника кизильника блестящего на территории 1340 м, цветов пеларгония, петунья. Работы по озеленению планируют выполнить весной 2022 года.

Проект благоустройства предусматривает пешеходную зону, где заменят асфальтобетонное покрытие на бетонную плитку на площади 10 260 кв. м. Также создадут велосипедный маршрут шириной 2 м на протяжении 1640 м параллельно пешеходному переходу с движением по обеим сторонам Революционного проспекта и по одной стороне улицы Рабочей.

Предусмотрена система уличного и архитектурно-декоративного освещения пешеходных и видовых зон. Система круглосуточного видеонаблюдения «Безопасный регион» включает установку 21 камеры видеонаблюдения. Появится современная комфортная уличная мебель, в том числе скамейки со спинками, навесы с качелями, установят урны, сделают велопарковки, информационные стенды.

Проектирование и эксплуатация элементов благоустройства обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической природной среды, а также создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории муниципального образования.