РИАМО - 11 ноя. Готовится к открытию Дом культуры, расположенный в поселке Горки-10 Одинцовского округа. Здание уже введено в эксплуатацию, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

«В здании разместились большой киноконцертный и спортивный залы, помещения для занятий музыкой и хореографией, выставочное пространство - всем этим будут пользоваться жители, в том числе ученики соседней школы», — отметил глава ведомства Владимир Локтев.

Дом культуры предназначен для всех 10 тыс. жителей поселка и его окрестностей. В здании находится зрительный зал на 400 мест.

Также в ДК располагаются спортзал, библиотека с читальным залом, кабинеты для кружковой работы, изостудия, музыкальная и театральная студии, холл с зоной настольных игр. Общая площадь здания составляет более 5,8 тыс. кв. м.

Вокруг здания благоустроили пространство, где можно проводить массовые мероприятия.