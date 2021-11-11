РИАМО - 11 ноя. В министерстве обороны России сообщили, что в акватории Черного моря увеличено присутствие США и союзников этого государства по Североатлантическому альянсу, сообщает Федеральное агентство новостей.

В ведомстве уточнили, что рост активности идет среди военно-морских сил других государств.

Кроме того, зафиксировано повышение числа полетов над Черным морем самолетов воздушной и морской разведки. Также растет число полетов стратегической авиации.

Ранее Шестой флот ВМС США направил в Черное море вооруженный крылатыми ракетами эсминец USS Porter и корабль управления USS Mount Whitney.