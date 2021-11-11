РИАМО - 11 ноя. 14 ноября в городском округе Люберцы состоится 3-й открытый фестиваль Снегурочек и Дедов Морозов, в котором примут участие более 40 волшебных персонажей из разных городов России, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Торжественное открытие фестиваля-практикума «Академия Снегурочек-2021» состоится в 9:45 в КЦ «Дом офицеров».

«Более 40 Снегурочек и Дедов Морозов из Москвы, Подмосковья и еще 20 городов России приедут показать свои навыки и умения, поделиться секретами своей работы, обучиться новому у лучших режиссеров массовых новогодних представлений, коучей по импровизации, игромастеров и ведущих массовых мероприятий», - отметил Ружицкий.

Он пояснил, что целью фестиваля являются популяризация образа Снегурочки, предоставление возможности исполнителям продемонстрировать свое творчество, обмен опытом и новогодними программами, создание возможности для самовыражения, самореализации личностного потенциала участниц.