РИАМО - 11 ноя. Правоохранители задержали в столичном аэропорту Шереметьево двух парней 1998 года рождения, которых подозревают в наезде на автомобиле на полицейского, сообщает пресс-служба УТ МВД России по Центральному федеральному округу.

Молодые люди прилетели из города Каспийска Республики Дагестан. На них была выслана ориентировка.

Подозреваемые доставлены в отделение полиции. Сейчас решается вопрос о задержании и помещении их в ИВС.

Как сообщают СМИ, один из задержанных - брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усман. Он также является российским борцом смешанного стиля (ММА).